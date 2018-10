Stor interesse for investering i taiwanesisk havvindmøllepark

Investorerne viser stor interesse for at deltage opførelsen af den taiwanesiske havvindmøllepark Yunlin på 640 megawatt.



Det oplyser den tyske udvikler af projektet, wpd, ifølge branchemediet offshorewind.biz.



Ifølge direktør Achim Berge Olsen fra wpd er finansieringen af projektet tæt på at kunne færdiggøres, men han understreger dog, at selskabet vil forblive majoritetsejer af projektet med en ejerandel på over 50 pct.



Udvikleren blev i slutningen af april tildelt retten til at nettilslutte 1 gigawatt havvindenergi i Taiwan, hvilket skal realiseres med Yunlin og projektet Guanyin, som samlet ventes at komme til at koste omkring 4 mia. euro at opføre.



Siemens Gamesa er tidligere blevet udpeget som foretrukken leverandør af møllerne til Yunlin, som er planlagt til at komme til at bestå af 80 møller af typen SG 8.0-167 DD.



Konstruktion af parken ventes startet i 2019, og installation og idriftsættelse er planlagt fra 2020 og fremefter.



Markedet i Taiwan spås et stort potentiale de kommende år, efter at landet har tildelt rettigheder til nettilslutning af havvindenergi. Blandt andet har danske Ørsted vundet retten til at tilslutte 900 megawatt havvind til elnettet i Taiwan.



/ritzau/FINANS