Analytiker: Stor overreaktion da investorer solgte massivt ud af Ambu

Det var en stor overreaktion, da investorerne solgte massivt ud af Ambu-aktierne i forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag torsdag, hvor nyhedsstrømmen ellers var positiv.



Sådan lyder vurderingen fra Ole Henrik Bang-Andreasen, der er aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier, fredag, hvor aktien igen tager lidt revanche efter torsdagens kursmæk.



- Nyhederne torsdag var ret positive, men jeg tror, at der var lidt forvirring omkring konsensus og 2020-tallene. Nogle har nok misforstået det lidt. Bloombergs konsensus er højere end de danske finanshuses konsensus.



- Derfor har det skabt forvirring om, hvorvidt tallene nu endte over eller under konsensus, og for det amerikanske marked virkede det derfor som en nedjustering, siger han til Ritzau Finans og tilføjer, at det var udlandet, der stod bag størstedelen af aktieudsalget torsdag.



Data fra Bloomberg News viser også, at gruppen "anonymous", der normalt udgøres af udenlandske investorer, stod for mere end 65 pct. af aktiesalget torsdag.



Udsalg i september



Medicoselskabets aktie har også de seneste uger været tynget af, at den tidligere storaktionær Chr. Augustinus Fabrikker i september solgte 13,5 mio. Ambu-aktier med en rabat på 10,2 pct. i forhold til lukkekursen dagen før.



Den store rabat på aktierne i forbindelse med storaktionærens salg kan derfor også have lokket flere kortsigtede investorer til, som bare har ventet på en anledning til at sælge aktierne med profit. Og investorerne kan ifølge aktieanalytikeren have set kapitalmarkedsdagen som den rette anledning.



- Udlandet købte aktier af Chr. Augustinus Fabrikker med en god rabat. Siden har der været negativ omtale af aktien, og Ambu har fået meget spalteplads i aviserne, og det har ført til et solidt kursfald.



- Pludselig har investorerne siddet med en aktie, som faldt 40 pct. efter placeringen, og de ventede på en trigger til at sælge, og det blev så kapitalmarkedsdagen. Dermed fik vi en aktie, der ubegrundet var nede med 15 pct. i går, siger Ole Henrik Bang-Andreasen.



Samtidig kan kursfaldet torsdag også have skabt yderligere usikkerhed hos andre investorer, der dermed også har solgt ud af medicoaktien.



- Det var en stor overreaktion, men når folk ser, at aktien falder markant, trækker de sig også ud, fordi de alligevel har fået en samlet gevinst siden årets start, siger ABG Sundal Colliers aktieanalytiker.



Torsdag sluttede Ambu-aktien 14,7 pct. lavere i 135,80 kr., men fredag henter den lidt af det tabte tilbage med en stigning på 7 pct. til 145 kr.



Dermed er aktien stadig steget med næsten 30 pct. siden starten af 2018. Ambu-aktien har ellers været udsat for et markant dyk de seneste måneder. I midten af august blev aktien nemlig solgt til en kurs på mere end 274 kr.



ABG Sundal Colliers aktieanalytiker ser positivt på aktien, da han inden kapitalmarkedsdagen gentog anbefalingen "køb" og løftede kursmålet til 300 kr. fra 285 kr.