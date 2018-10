Toyota tilbagekalder 2,4 millioner hybridbiler efter fejl

Den japanske bilproducent Toyota har tilbagekaldt 2,4 millioner hybridbiler på grund af et problem i systemet, der kan føre til, at bilen stopper op.



Det gælder hybridbiler solgt i perioden oktober 2008 til november 2014 og tæller blandt andet eksempler af modellen Prius.



Toyota slår i en pressemeddelelse fast, at det kun er i "sjældne tilfælde", at fejlen sker. Producenten er ikke vidende om nogen sammenstød på grund af fejlen.



/ritzau/Reuters