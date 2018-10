Tesla igen i kursmodvind efter topchefs tweet

Relateret indhold Artikler

Elon Musk, der er topchef hos elbilproducenten Tesla, som han også har grundlagt, har endnu en gang skabt bevægelser i aktien ved at gå til tasterne på det sociale medie Twitter.



Efter markedets lukning har Elon Musk sendt en hilsen til de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission (SEC), som han har tildelt et knap så flatterende tilnavn.



Det har sendt Tesla-aktien yderligere ned i eftermarkedet, efter at aktien også faldt med 4,4 pct. i den ordinære handel.



"Jeg vil bare sige, at Shortseller Enrichment Commission (berigelseskommissionen for shortere) gør et fantastisk stykke arbejde. Og navneskiftet er virkelig passende," skrev Elon Musk på Twitter.



I eftermarkedet falder Tesla med 2,8 pct. til 273,85 dollar.



For nylig indgik Elon Musk forlig med SEC i en sag, hvor han på Twitter havde skrevet, at han overvejede at købe Tesla af børsen, og at finansieringen til dette var op plads. Det skabte turmult på markedet og kastede siden en anklage fra SEC af sig.



Forliget betyder, at Elon Musk skal betale 20 mio. dollar i bøde for at vildlede investorerne, og samtidig skal han forlade posten som bestyrelsesformand for Tesla. Han bliver dog på posten som administrerende direktør.



