Analytiker: Novo-kursfald udløst af Eli Lilly er måske overgjort

Aktien i Novo Nordisk styrtdykkede med 7,2 pct. til 281,10 kr. torsdag, hvor den amerikanske rival Eli Lilly præsenterede hidtil uset stærke data for en ny lægemiddelkandidat i GLP-1-klassen til behandling af type 2-diabetes.



Men det fald var måske lige voldsomt nok, vurderer Deutsche Bank ifølge det amerikanske finansmedie The Fly.



For selv om den potentielt tunge rival til Novos store væksthåb Ozempic kan give ekstra konkurrencepres, skal risikoen først lige sættes i en ordentlig kontekst, vurderer Time Race, der er analytiker hos Deutsche Bank ifølge The Fly.



Han påpeger, at de stærke data, der stammer fra et fase 2b-studie, først skal gentages i et fase 3-studie, der er noget større, før det for alvor kan påvirke vækstudsigterne for Novo Nordisk.



Analytikeren venter, at fase 3-studiet vil blive sat i gang næste år, og at en potentiel lancering - hvis alt går vel - står til at blive omkring 2023. Det bør give Novo Nordisk tid til at justere og reagere på den nye udfordrer, vurderer Deutsche Bank-analytikeren ifølge The Fly.



Deutsche Bank fastholder da også sin positive anbefaling "køb" af Novo Nordisk.



Kursfaldet til det danske medicinalselskab torsdag kostede sammenlagt godt 54 mia. kr. i markedsværdi, men det hører også med til historien, at det danske aktiemarked samlet set havde en meget sur dag - som reaktion på de kraftigt stigende renter i særligt USA.



C25-indekset faldt samlet set med 3,7 pct. til 1075,00 - det største fald for det indeks nogensinde. Det hidtil største fald i C25-indekset inden torsdag var et dyk på 3,1 pct. den 9. november sidste år.