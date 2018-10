Samtidig med stort kursfald: Nylanceringer skal bidrage til Ambus nye vækstmålsætning

Nye produkter skal være med til at løfte både omsætningen og indtjeningen mere end tidligere ventet hos Ambu, og det er især tre af de fire nylanceringer, som skal trække væksten på den kortere bane.



- Vi har en rigtig stabil forretning, som vækster i sig selv, og så har vi en forventning om, at nogle af de produkter, vi har lanceret i dag, skal kunne bidrage til den vækst, siger Lars Marcher, der er administrerende direktør hos Ambu, til Ritzau Finans under selskabets kapitalmarkedsdag torsdag, samtidig med, at aktien får voldsomme tæsk med et fald på over 14 pct. i dag.



Allerede fra morgenstunden kunne medicovirksomheden præsentere nye langsigtede målsætninger frem mod 2020, og samtidig løftede selskabet sløret for en snarlig lancering af fire nye produkter inden for visualiseringsforretningen, som er den del selskabet har høje vækstambitioner for.