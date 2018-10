Halvt år efter massefyringer: Falck vinder stor kontrakt og skal ansætte igen

Falck har vundet hovedparten af udbuddet om den siddende patienttransport i Region Hovedstaden, oplyser selskabet torsdag.



Det glæder adm. direktør på ambulance-området, Jørgen Mieritz, der nu skal på jagt efter ansatte til kontrakten, der træder i kraft i begyndelsen af 2019.



"Vi ser fortsat siddende patienttransport som en vigtig del af vores forretning, og er derfor naturligvis glade for den nye aftale med Region Hovedstaden. Vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde med Regionen og til fortsat at levere et kvalitetsprodukt, som både regionen og vores private brugere sætter pris på," siger Jørgen Mieritz i et skriftligt svar.



Siddende patienttransport dækker over patienter, der skal hentes ved hjemmet og transporteres til lægeklinik eller undersøgelse på et hospital.



På nuværende tidspunkt driver Falck den siddende patienttransport i Region Hovedstaden, og selskabet har altså genvundet store dele af den gamle aftale.



I en omfattende fyringsrunde meldte Falck i marts ud, at selskabet var nødt til at afskedige 570 medarbejdere, fordi konkurrencesituationen på markedet for siddende patienttransport oplevede et prispres, der gjorde, at selskabet havde svært ved at konkurrere på markedet.



250 af disse afskedigelser blev dengang foretaget som en direkte konsekvens af, at Falck havde udsigt til, at kontrakten med Region Hovedstaden ville udløbe 1. oktober i år. Afskedigelserne skete med virkning fra udgangen af september 2018.



Dermed kan Falck altså have udsigt til at skulle genansætte nogle af de medarbejdere, som de netop har afskediget.



"Vi er løbende nødt til at tilpasse vores forretningsmodel til markedet, og det er helt normal procedure, at man som virksomhed opsiger medarbejdere i forbindelse med kontraktudløb. Det faktum er alle vores medarbejdere bekendt med. Det er de vilkår vi lever med, når man byder ind med på nogle kontrakter, som kun varer i et begrænset antal år," siger Jørgen Mieritz, der oplyser, at ansættelsesprocessen til den nye aftale begynder senere i år.



Er det ikke udtryk for en meget kortsigtet strategi, at I annoncerede en fyringsrunde af så mange i foråret?



"Sådan kan man ikke stille det op. Ved vores fyringsrunde tidligere i år udviste vi rettidig omhu ift. de vilkår vi havde på daværende tidspunkt. Efter denne fyringsrunde, har vi indgået en ny aftale med fagforeningerne 3F og Chaufførernes fagforening, der har sikret, at vi nu er konkurrencedygtige og på niveau med øvrige leverandører på markedet. Dette har betydet, at vi har kunnet lande en aftale med Region Hovedstaden, som giver økonomisk mening for både os og for regionen. Havde vi ikke kunnet indgå en ny aftale med fagforeningerne, havde vi ikke valgt at byde ind på udbuddet fra Region Hovedstaden," siger Falck-direktøren.