Jesper "Kasi" Nielsen vinder millionslagsmål over Skatteministeriet i højesteret

Jesper "Kasi" Nielsen kan ånde lettet op. Højesteret omstøder Østre Landsrets dom over Jesper Nielsen og fælder ny dom i erhvervsmandens favør.Jesper Nielsen har dermed vundet tredje og afgørende runde i sagen om en skatteregning på 245 mio. kr. for en omstrukturering af sine aktiviteter i Pandora tilbage i 2009. Et træk, som han i første omgang fik tilladelse til - indtil Skat trak tilladelsen tilbage.Højesteret bestemmer nu, at Skat ikke har et krav på 245 mio. kr. fra Jesper Nielsens tidligere firma Kasi Aps. "Skatteministeriet skal anerkende, at Kasi ApS har et bestående retskrav på at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver i forbindelse med stiftelsen af Pandora Jewelry Central Western Europe A/S, og at SKAT var uberettiget til at tilbagekalde tilladelsen," lyder dommen.I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale i alt 6 mio. kr. til Kasi Aps.I grove træk handler sagen om en omstrukturering, som Pandora og Jesper Nielsen fik lov til at lave skattefrit tilbage i 2009 og 2010. Kernen i sagen er, hvornår Pandora besluttede sig for at blive børsnoteret, og hvornår selskabet involverede Jesper Nielsen, der på det tidspunkt var Pandoras distributør i Tyskland, Østrig og Schweiz, i planerne.Det er afgørende for at vurdere, om Jesper Nielsen og Pandora lagde distributionsaktiviteterne i en række europæiske lande over i selskabet Pandora CWE for at slippe for at betale skat, eller om det rent faktisk var et led i at udvide deres samarbejde, som altså fik sin afslutning kort tid efter, da Pandora gik på børsen og købte Jesper Nielsen ud af koncernen."Kasi havde stærke, klare og gyldige forretningsmæssige årsager til at etablere et fælles selskabmed Pandora," fremgår det af Højesterets dom."Familien Nielsen ønskede som udgangspunkt ikke at sælge Kasi. Kasi havde til hensigt, at samarbejdet med Pandora skulle vare i mange år. Det var imidlertid nødvendigt for Kasi i forhandlingerne med Pandora at acceptere, at Pandora skulle købe Kasis aktier i tilfælde af eksempelvis en børsnotering, idet Pandora ellers ville have opsagt samarbejdet med Kasi. Kasis modstand mod exit-bestemmelsen viser dog tydeligt, at exit i forbindelse med en børsnotering ikke var hovedformålet med transaktionen," står det videre.Landsretten lagde i sin dom tilbage i januar vægt på, at parterne i en mail 14. december 2009 skrev til Skat, at "det ikke var parternes intention at sælge, og at der dem bekendt ikke var nogen igangværende drøftelser om et salg.""Ansøgerne oplyste videre, at det nok ikke var sandsynligt, at Axcel forblev aktionær i Pandora, men de så ikke, at der indenfor en periode på de næste tre år skete et salg. Ansøgerne har således bibragt Skat en urigtig forudsætning, som ansøgerne vidste var væsentlig for Skat," fremgår det af landsrettens dom.Det var netop Skats opfattelse, at der har manglet afgørende oplysninger. Og havde Skat haft de oplysninger, ville myndigheden ikke have givet tilladelse til de skattefri omstruktureringer.Men den vurdering som grundlag for at sende Jesper Nielsen en kæmpe skatteregning, er Højesteret altså lodret uenig i."Det gøres gældende, at SKAT ikke over for Kasi kan tilbagekalde en lovbunden og lovligt truffet afgørelse, da det grundlag, som afgørelsen blev truffet på, var korrekt oplyst over for SKAT," fremgår det af den fulde dom."Det fremgik således klart af de for SKAT præsenterede aftaler, at en børsnotering (exit) kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt, og de af Deloitte afgivne oplysninger kan ikke føre til, at der foreligger bristede forudsætninger for SKAT."