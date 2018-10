Ørsted får grønt lys til udvikling af ny stor havvindmøllepark i Storbritannien

Ørsted tager nu et vigtigt skridt mod etableringen af endnu en havvindmøllepark i Storbritannien. I en pressemeddelelse fortæller energigiganten, at den netop har fået grønt lys af den statslige ejendomsforvalter The Crown Estate til at gå videre med udviklingen af Race Bank Extension, der vil kunne levere 573 megawatt (MW) i grøn strøm.Projektet vil være en tilføjelse til havvindmølleparken Race Bank udenfor Norfolks kyst, der med en kapacitet på 573 MW forsyner over en halv mio. britiske hjem med strøm."Race Bank Extension er en god tilføjelse til vores pipeline af udviklingsprojekter i Storbritannien. Vi har allerede 11 idriftsatte havvindmølleparker i Storbritannien, der producerer nok grøn strøm til at forsyne mere end 3 mio. husstande," siger Matthew Wright, adm. direktør for Ørsted i Storbritannien, i meddelelsen og fortsætter:"Havvind kan blive rygraden i energisystemet, og med endnu et potentielt projekt i pipelinen kan vi fortsætte vores engagement i Storbritanniens omstilling til grøn energi." Storbritannien er Ørsteds suverænt største marked, og på nuværende tidspunkt har det tidligere Dong Energy 11 offshore-vindmølleparker i landet. Senest åbnede virksomheden Walney Extension udenfor Barrows kyst, der er verdens største havvindmøllepark.Ørsted oplyser, at hvis alle de nødvendige tilladelser til Race Bank Extension opnås, vil det kunne deltage i fremtidige aktioner under den såkaldte Contracts for Difference-ordning.Race Bank Extension er et joint venture, hvor ejerskabet er delt mellem Ørsted (70 pct.), Green Investment Group (17,5 pct.) og Sumitomo Corporation (12,5 pct.).