Eli Lillys diabetesboss jubler: Vi er i en liga over Novo Nordisks væksthåb

Eksklusivt for kunder

Novo Nordisks amerikanske ærkerival Eli Lilly har torsdag på den europæiske diabetesmesse EASD offentliggjort, at et nyt diabetesmiddel kan sænke blodsukkeret bedre end Novo Nordisks væksthåb og samtidig sænke vægten drastisk.



I et seks måneders...