Norwegian fløj med 9 pct flere passagerer i september

Norwegian voksede med næsten en tredjedel i september målt på antallet af fløjne passagerkilometer, da flere passagerer fløj længere ruter sammenlignet med sidste år.



3,45 mio. passagerer steg ombord i flyselskabets fly i september i år, hvilket svarer til en vækst på 9 pct. Når man måler trafikken på antal fløjne passagerkilometer, var væksten dog hele 31 pct., viser Norwegians trafiktal torsdag morgen.



Sædekapaciteten i Norwegians netværk steg desuden med 32 pct., så samlet faldt belægningen med 0,9 pct.point til 88,8 pct.



Yielden, der er et udtryk for omsætningen per passagerkilometer - og dermed giver en indikation af billetpriserne - var på 0,38 norske kr. mod 0,39 norske kr. i samme måned sidste år.



RASK - der måler indtægterne i relation til den samlede kapacitet - var på 0,33 norske kr. mod 0,35 norske kr. i september sidste år.



/ritzau/FINANS