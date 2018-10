B&O vokser marginalt: Ramt af "ugunstig" udvikling

B&O vokser, men ikke meget.



Det afslører det netop offentliggjorte regnskab for 1. kvartal i regnskabsåret 2018/19.



Topchef Henrik Clausen betegner udviklingen i salget som "ugunstig".



"På trods af ugunstige konsekvenser i forbindelse med den igangværende omdannelse af vores salgs- og distributionsnet steg omsætningen med 2 pct. Vi har forbedret vores driftsindtjening (ebit) og frie cash flow signifikant, og vores evne til at skabe rentabel vækst i et traditionelt lille kvartal for Bang & Olufsen viser, at vi har styrket vores forretningsmodel," udtaler Henrik Clausen, der de sidste to år har kæmpet med at få et kriseramt Bang & Olufsen på ret kurs.



Salget vokser med 9 mio. kr. sammenlignet med samme kvartal sidste år og runder 600 mio. kr.



Især salget i Europa og USA gør ondt på B&O. Omsætningen falder med henholdsvis 9 og 29 pct. på de to vigtige markeder, hvor B&O er i gang med at transformere sit salgs- og distributionsnetværk.



Til gengæld fortsætter selskabet med at vokse i Asien, der med en stigning på 26 pct. mere eller mindre redder omsætningen for B&O i dette kvartal.



B&O-topchefen kan ligeledes glæde sig over, at driftsresultatet (ebit) er positivt. Sidste år var det i minus med 65 mio. kr., men det er vendt til et plus på 5 mio. kr.



Udviklingen ændrer ikke på Struer-selskabets målsætning om en vækst på mere end 10 pct. for helåret og en ebit-margin på 7-9 pct.



Henrik Clausen tog over i B&O for godt to år siden, da selskabet befandt sig i en større krise med store millionunderskud og en aktie, der havde fået store tæsk.



Men Bang & Olufsen er igen blevet en rentabel forretning, viste det sig ved årsregnskabets offentliggørelse i sommer, og aktiekursen er mere end fordoblet, siden Henrik Clausen overtog topchef-posten fra Tue Mantoni.