Mærsk-rival er tilfreds som nr. 5: Vi behøver ikke være større

Rederi Markedsandel Kapacitet Ordrebog Mærsk 17,9 pct. 4,0 mio. teu 74.000 teu MSC 14,4 pct. 3,3 mio. teu 332.000 teu Cosco 12,4 pct. 2,8 mio. teu 243.000 teu CMA CGM 11,7 pct. 2,6 mio. teu 241.000 teu Hapag-Lloyd 7,1 pct. 1,6 mio. teu 0 teu ONE 6,8 pct. 1,5 mio. teu 98.000 teu Evergreen 5,3 pc.t 1,2 mio. teu 479.000 teu

Selv om Hapag-Lloyd på fem år er omtrent fordoblet i størrelse, så er det tyske rederi stadig blot nr. fem blandt de store spillere i containerbranchen. Men det er også nok til at få succes, mener topchef Rolf Habben-Jansen.Hapag-Lloyd har øget sin markedsandel fra under 4 pct. til lidt over 7 pct. takket være fusioner med chilenske CSAV og arabiske UASC. Men via andre fusioner har de større rivaler, navnlig Mærsk, Cosco og CMA CGM, holdt et godt forspring.Femtepladsen er dog ikke noget, man skammer sig over i Hapag-Lloyds hovedsæde i Hamburg. Der er i hvert fald ingen ambitioner om at stige på ranglisten."Vi er store nok til at være konkurrencedygtige, hvilket jeg også mener, at vores resultater viser," siger Rolf Habben-Jansen i et interview med Ritzau Finans."Vi undersøgte sidste år, hvad der ville ske, hvis vi var dobbelt så store, som vi er i dag, og det indikerede, at vi måske ville spare omkring 2 pct. på omkostningerne. Det viser, at de trinvise fordele ved at vokse ikke er så store længere," forklarer rederichefen.Hapag-Lloyds ordrebog på nye skibe er samtidig tom, og dermed risikerer tyskerne inden for de kommende år at blive overhalet af japanske ONE og Evergreen Line fra Taiwan, som begge udvider flåden.Det ændrer dog ikke Rolf Habben-Jansens indstilling."Vi har i lang tid sagt, at vi ikke har nogen planer om at bestille nye skibe, så du skal ikke forvente ordrer fra os i nærmeste fremtid, siger direktøren," som heller ikke vil leje sig til større kapacitet."Hvis vi på et tidspunkt har brug for et par skibe mere, kan vi selvfølgelig gå til chartermarkedet (skibsleje, red.), men jeg tror ikke, du skal forvente mærkbar vækst i Hapag-Lloyds flåde," siger Rolf Habben-Jansen.Tidligere i år var det fremme, at franske CMA CGM havde forhørt sig om en potentiel fusion, men var blevet afvist af Hapag-Lloyd - og især af tyskernes største aktionær, Klaus-Michael Kühne.Det er overhovedet heller ikke et emne i dag, understreger Rolf Habben-Jansen."Der var ting fremme i pressen for nylig, men det ligger langt tilbage, og vi har aldrig haft alvorlige diskussioner med dem," siger Hapag-direktøren.Han tror også, at konsolideringen i containerbranchen er ved at være overstået i denne omgang."Jeg tror ikke, det fortsætter meget mere. Den sidste store aftale mellem Cosco og OOCL blev annonceret for mere end et år siden, og der er ikke sket noget siden, så det er et tegn på, at det bremser op på den front," vurderer Rolf Habben-Jansen.Hapag-Lloyd kigger mere på de indre linjer for tiden, hvor fordelene fra fusionen med UASC skal høstes."Vi satser på at spare 435 mio. dollar om året i synergieffekter, og det har været vores hovedfokus i år. For os er det rigtig mange penge, så det må vi hellere få på plads først," siger Rolf Habben-Jansen.De syv største containerrederier, målt i skibskapacitet i tyvefodscontainere (teu) :Kilde: Alphaliner