Salg til kapitalfond glippede: Kähler sælger til Rosendahl

Rosendahl Design Group køber for et trecifret millionbeløb den over 175 år gamle keramikvirksomhed Kähler Design, som arkitekten Frantz Longhi siden 2008 har ejet majoriteten af. Det oplyses i en pressemeddelelse.



Frantz Longhi købte i 2008 keramikikonet Kähler ud af Steen Gudes konkursbo. Det viste sig at være en god idé, for derefter eksploderede Kähler-vasernes popularitet. I 2015 og 2016 lød driftsindtjeningen på samlet ca. 100 mio. kr., og på den baggrund gjorde Frantz Longhi klar til at sælge Kähler til en kapitalfond for et stort beløb.



Det glippede dog, da han måtte nedjustere sine vækstmål. Longhi droppede offentligt for et par år siden ideen om et salg.



Og nu sælger han altså til Rosendahl, der er et af Danmarks største designhuse, hvor direktøren glæder sig.



"Når man som os drives af at genopdage og udvikle dansk design, så gør det os meget stolte, at vi nu kan føje Kähler til familien - og at vi dermed også kan holde det ikoniske brand på danske hænder. Kähler har en historie og et DNA, som passer perfekt i vores portefølje, og vi glæder os til at kunne videreudvikle både de historiske og de nye produkter", udtaler adm. direktør for Rosendahl Design Group, Henrik Rosendahl.



"Kähler har vist sit potentiale - de nuværende ejere har gjort et fantastisk stykke arbejde med relanceringen af brandet gennem de sidste 10 år, og vi ved at der er endnu mere at hente, når vi får integreret Kähler i vores forretning," siger han.



Rosendahl Design Group overtager hele ejerandelen i Kähler Design A/S, alle aktiviteter i selskabet og et antal medarbejdere.



Kähler-restauranter og flagship stores i Århus og Oslo samt det historiske værksted på Kählersbakken i Næstved fastholdes i Dansk Management Group, ejet af Frantz Longhi



I 2017 satte Rosendahl Design Group omsætningsrekord og fik små 40 mio. kr. på bundlinjen.



Rosendahl har bl. a. brands som Kay Bojesen-aben, Lyngby-vasen og Holmegaard-glasset, og nu kommer Kählers Omaggio-vaser til, så der ialt er ni brands.



"Da jeg købte Kähler for præcis 10 år siden, var det med en ambition om at redde en dansk kulturarv og sikre værdierne til fremtidige generationer. Den mission er nu lykkedes. Det har været lidt af et eventyr for mig at arbejde med Kähler og kulturarven på mange nye måder, så brandet i dag står stærkere i bevidstheden hos kunderne end nogensinde før, i hele Skandinavien. Der er stadig et stort uforløst potentiale internationalt og her tror vi, at Rosendahl Design Group vil have størrelsen og salgskanalerne til at forløse dette potentiale for Kähler samt fortsat at varetage den vigtige kulturarv", udtaler Frantz Longhi i pressemeddelelsen.



Det har ikke været muligt at få en kommentar direkte fra Frantz Longhi.