NNIT i ny aftale med PFA til værdi af 500 mio

I ni år har det danske it-selskab NNIT samarbejdet med pensionskæmpen PFA, og nu udvider parterne samarbejdet med en ny aftale om digital transformation til ca. 500 mio. kr.



Det meddeler NNIT til fondsbørsen.



Det betyder, at NNIT over de kommende fem år vil levere infrastruktur, digitale services og rådgivning, som bl.a. skal sikre, at PFA kan styrke sin kundeservice omkostningseffektivt.



Med til aftalen hører, at NNIT overtager 16 medarbejdere fra PFA, og transition og overtagelse af medarbejdere vil ske i løbet af oktober.



"Med denne tredje kontraktperiode ser vi frem til at indfri PFA's høje forventninger til it-infrastruktur og -ydelser, der støtter op om deres digitale transformation. Vi byder 16 nye medarbejdere velkommen på holdet, som går et enormt spændende samarbejde i møde med fokus på agil udvikling," udtaler Jacob Hahn Michelsen, vicedirektør i NNIT, i meddelelsen.



Hos PFA er koncerndirektør og driftsdirektør Jon Johnsen glad for at fortsætte samarbejdet med NNIT:



"Aftalen indgår som et centralt element i den agile og innovative transformation, som PFA er i fuld gang med, og som skal sikre endnu bedre kundeoplevelser og høj effektivitet i alle vores digitale processer," udtaler han i meddelelsen.