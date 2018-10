Alm. Brand: Gode resultater med nyt studie er godt nyt for Novo Nordisk

Et nyt studie, der har kigget på effekten på hjerte-kar-problemer hos diabetespatienter gennem GLP-1-analogen Albiglutid, der tidligere har været på markedet som Eperzan, kan være godt nyt for Novo Nordisk, vurderer Alm. Brand Markets.



Data fra studiet peger nemlig på, at Albiglutid viser en markant sænket risiko for alvorlige hjerte-kar-tilfælde, selv om midlet ikke havde den store effekt på blodsukkerniveauet og vægttab, som eksempelvis Novos Victoza og Semaglutid har vist.



Men effekterne på hjerte-kar-problemer hos diabetespatienter er et positivt signal for hele lægemiddelklassen, hvor Novo har et stort salg.



"Data understreger, at GLP-1-klassen har en kommerciel profil, som ikke overgås af andre produkter," skriver Alm. Brand Markets i en morgenkommentar onsdag.



"Der begynder at tegne sig et stærkt billede af GLP-1 som den gyldne standard. Det skal huskes, at Novo over de næste ti år går til at være et GLP-1-selskab fra et insulinselskab (op til 85 pct. af væksten i konsensusestimater skal komme fra GLP-1-produkter)," uddyber børshuset.



Fortsat på et tidligt stadie



Den gode effekt på hjerte-kar-området for Albiglutid blev opnået uden en markant effekt på vægten hos de undersøgte patienter.



Og det er ifølge Alm. Brand Markets overraskende.



"Det indikerer, at GLP-1-molekylet måske også kan have en fremtid som hjerte-kar-medicin og dermed potentielt er et nyt Blockbuster-område. Vi er dog meget tidligt, i forståelsen af hvorfor det har den effekt," skriver børshuset.



Victoza, der doseres gennem injektion én gang dagligt, er i dag Novo Nordisks bedst sælgende enkeltprodukt, men selskabet har endnu større forventninger til Semaglutid, der markedsføres som Ozempic.



Midlet har vist stærke resultater i de meget omfattende studier, der indtil nu er gennemført. Effekterne er endnu bedre end for Victoza, og Ozempic har derudover den fordel, at det doseres som injektion én gang ugentligt.



Derudover arbejder Novo Nordisk også på en oral udgave af Semaglutid, der ifølge mange analytikere har et enormt potentiale.



Albiglutid var frem til i sommer markedsført af Glaxosmithkline. Selskabet valgte i efteråret sidste år at trække produktet fra markedet grundet svigtende salg. De sidste patienter var afviklet i juli.



Dermed er midlet heller ikke længere en konkurrent til Novo Nordisks GLP-1-midler.



/ritzau/FINANS