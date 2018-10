Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland

Flere borgere og virksomheder på Sjælland og Lolland-Falster kan se frem til at få hurtigere internet de kommende år.



Energiselskabet SEAS-NVE vil over de næste fem år investere 3,4 milliarder kroner.



Pengene skal give bedre bredbåndsdækning i det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland-Falster og øerne.



Region Sjælland har haltet efter resten af landet på hurtigt internet og er det område i Danmark med dårligst dækning af bredbånd.



79 procent af alle husstande og virksomheder i regionen har adgang til en forbindelse på mindst 100 megabit, mens det for hele landet er 89 procent. Det viser tal fra Energistyrelsen.



Alle partier i Folketinget blev tidligere i år enige om et stort forlig på teleområdet.



Målsætningen er, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100 megabit.



Investeringen er derfor et vigtigt skridt for at nå det mål, siger Lars Christian Lilleholt (V), der er minister for energi, klima og forsyning.



- Sjælland er et af de områder med dårligst dækning, og derfor er jeg glad for investeringen.



- Staten kan ikke løfte opgaven alene, og skal der for alvor udrulles bredbånd i Danmark, er der brug for de private selskaber, siger han.



Selv om SEAS-NVE med investeringen i hurtigere bredbånd ser en forretning i at skabe hurtigere forbindelser, er der ifølge regeringen et fortsat behov for statslig støtte til bedre internet i de mest tyndt befolkede områder.



Regeringen har i år afsat 100 millioner kroner til en pulje til sikring af bedre bredbånd. I finanslovsforslaget for 2019 står puljen til at fortsætte.



- Puljen er nødvendig at køre videre, fordi den er målrettet de områder, hvor energi- og teleselskaber ikke kan udrulle bredbånd, fordi det simpelthen er for dyrt, siger Lars Christian Lilleholt.



Fra puljen kan kommuner og grupper af borgere og virksomheder fra hele landet søge om penge til hurtigere bredbånd.



I 2016 og 2017 blev der givet tilskud til i alt 73 projekter fra puljen. Det vil give hurtigere internet til cirka 7600 adresser.



/ritzau/