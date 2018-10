Mærsk-konkurrenter følger efter og indfører brændstoftillæg

Relateret indhold Artikler

Rederierne CMA CGM og MSC følger i slipstrømmen af Mærsk og annoncerer nye BAF-tillæg, der er et brændstoftillæg, fra det nye års start. Det skriver Alphaliner.



Det højere tillæg kommer forud for nye brændstofregler, der træder i kraft i 2020, hvor rederierne skal leve op til nye miljøkrav og sejle med renere - men også dyrere - skibsbrændstof med mindre svovl i. Det ventes at øge omkostningerne for rederierne, skriver Alphaliner.



Annonceringen har ifølge branchemediet medført kritik fra afskibere, som hævder, at rederierne ikke har adresseret bekymringer ved de nye regler.



Kritikken har blandt andet gået på, at rederiernes metode til at udregne BAF er uigennemsigtig, mangler ensartethed og kan genere indtjening - i stedet for kun at genvinde de aktuelle omkostninger og hjælpe rederierne med at håndtere prisudsving i brændstofprisen.



/ritzau/FINANS