Facebook-hackere har ikke fået adgang til tredjepart-apps

De hackere, der i sidste uge fik adgang til 50 millioner Facebook-brugeres konti, har ikke også fået adgang til andre sider eller apps, der er tilknyttet Facebook.



Det oplyser Guy Rosen, vicepræsident i Facebook med ansvar for sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Vi har analyseret tredjepartsadgang på tidspunktet for angrebet. Her har vi ikke fundet beviser for, at hackerne også har fået adgang til andre apps, der benytter Facebook-login," skriver Guy Rosen.



Pressemeddelelsen kommer, efter at Rosen fredag advarede mod, at hackerne muligvis havde fået adgang til tredjeparts-apps- og hjemmesider.



Hackerangrebet er det største i Facebooks historie. Selv beskriver Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, angrebet som et "rigtig seriøst sikkerhedsproblem".



Selskabet har flere end 2,2 mia. månedlige brugere. De berørte brugere - samt yderligere 40 mio. brugere - blev i forbindelse med angrebet logget ud af deres konti.



Personerne bag hackerangrebet brugte funktionen "view as" til at overtage kontiene. Det oplyste Facebook fredag. Funktionen tillader Facebook-brugere at se, hvordan deres egen profil tager sig ud for andre.



Facebook kom i offentlighedens søgelys tidligere på året, da det kom frem, at det kontroversielle analysefirma Cambridge Analytica havde høstet data om amerikanske vælgere på Facebook, uden at Zuckerbergs selskab greb ind.



Den seneste sikkerhedsbrist har eksisteret siden juli 2017. Den blev dog først lokaliseret torsdag lokal tid. Facebook oplyste senere, at det nu har løst problemet.



Selskabet har dog endnu ikke klarlagt, om nogen af de berørte brugeres konti er blevet misbrugt. Det vides heller ikke, om det er specifikke brugere, som personerne er gået efter.



Fredag faldt Facebook-aktien med 2,6 pct. på børsen i New York, USA.



/ritzau/