Europa vil trække væksten på kæmpemarked for havmøller

Flere udviklere af havvind er begyndt at vende blikket mod nye markeder i Asien og USA, men det er stadig europæiske markeder, som vil trække væksten i industrien de kommende år.



Sådan lyder det fra Søren Lassen, der er havvindanalytiker hos konsulenthuset Wood Mackenzie, der tidligere var kendt som Make Consulting.



- Det er stadig de markeder, vi kender i Europa, der vil drive væksten. Særligt Storbritannien, Holland og Tyskland, men nye markeder vil i stigende grad også spille en rolle.



- Holland begynder at overhale Tyskland på årsbasis i 2020'erne, og Storbritannien vil udbygge sin førerposition inden for havvind, siger han til Ritzau Finans.



Ørsted er et af de selskaber, der for alvor er begyndt at se ud over Europas grænser, og både Taiwan og USA er blevet udpeget som vigtige fremtidige markeder. Flere andre spillere - heriblandt danske Copenhagen Infrastructure Partners - arbejder også på at fodfæste på både det taiwanske og amerikanske marked.



Det betyder ikke, at projektudviklerne har en plan om at droppe Europa for at søge lykken på de nye markeder, men den europæiske succes er et godt springbræt til at udvide forretningen yderligere globalt.



- Det handler for de store udviklere om at have en portefølje og ikke om at dedikere sig helt til et marked. Nogle af spillerne er så store, så de kan - og det er også en fordel - sprede sig. De har en porteføljetankegang, og hvis man har en stærk base i Europa, kan man også nemmere gå videre til emerging markets, siger Søren Lassen.



Ørsted har også tidligere slået fast, at Europa vil være selskabets hovedfokus i mange år frem på trods af planerne om at brede havvindforretningen ud på verdensplan.



Flere i Asien vil have møller til havs



En række andre asiatiske lande har også fået øjnene op for havvind, i takt med at omkostningerne til at opføre havvindparkerne i Europa er faldet de seneste år sammen med støtteniveauet.





Ifølge Wood Mackenzies analytiker kan flere asiatiske lande blive nogle af fremtidens større vækstmarkeder for industrien, men det har endnu lange udsigter i de fleste lande.



- Foruden Taiwan, der er det største vækstmarked i Asia Pacific, er der også ambitiøse mål i Sydkorea, og vi ser også havvind spille en rolle i Japan, men der er flere udfordringer på eksempelvis omkostnings- og udviklingssiden, siger han.



Myndighederne i Indien har også annonceret, at de planlægger at udbyde havvindprojekter. I juni kom det frem, at blandt andet Ørsted, Copenhagen Infrastructure Partners, Equinor og Innogy havde udtrykt interesse for at se nærmere på markedet.



- Vi forventer, at der kommer havvind i Indien, men der er mange udfordringer, og der er en række politiske rammer, der skal helt på plads, hvilket har betydning for timingen, siger Søren Lassen.



Ørsted bekræftede i juni, at det har udtrykt interesse. Det betyder dog ikke, at der er tale om en endelig beslutning om at gå ind på det indiske marked.