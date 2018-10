Amazon hæver mindstelønnen for de ansatte i USA

Ansatte hos Amazon i USA er nu garanteret mindst 15 dollar i timen. Internetdetailkæmpen skærper ligeledes kontrollen med arbejdsforholdene, skriver Bloomberg News.



Samlet vil den højere mindsteløn betyde mere i lønningsposen for mere end 250.000 ansatte og for omkring 100.000, der hives ind på job eksempelvis op til jul og i ferier, oplyser Amazon tirsdag. Oven i vil koncernen også arbejde for et løft af lønningerne på føderalt niveau.



Internetkæmpen har været ramt af en del sagsanlæg i de senere år, hvoraf koncernen er blevet anklaget for at lave kontrakter, der tilsidesætter regler og skærer i omkostningerne, med de ansatte både i USA og andre steder.



Bernie Sanders, der er senator fra Vermont og tidligere forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat, har ligeledes anklaget Amazon for at betale sine ansatte så lav en løn, at de også var nødt til at søge hjælp fra offentlige kasser.



- Vi lytter til vores kritikere. Vi opfordrer andre store selskaber til at følge vore tiltag, siger Jeff Bezos, administrerende direktør i Amazon, i en udtalelse ifølge Bloomberg.



En aktie i Amazon falder 0,5 pct. i formarkedet, efter at de nye lønudgifter er blevet meldt ud.



