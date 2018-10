Novo slår på tromme for insulinmix

Novo Nordisk har tirsdag benyttet den europæiske diabetesforenings årsmøde til at præsentere positive data med sit insulinmix Ryzodeg.



Studiet sammenligner brugen en gang dagligt af Ryzodeg, der kombinerer Novos langtidsvirkende insulin Tresiba og Novos hurtigtvirkende insulin, Novolog, i en enkelt pen med daglig brug af Sanofis langtidsvirkende insulinanalog Lantus og Novos hurtigtvirkende Novolog.



Ud over at patienterne derved reducerede antallet af daglige stik til et fra to, viser studiet ifølge Novo, at patienterne efter 26 ugers behandling opnåede sammenlignelig blodsukkerkontrol men med en daglig dosis insulin, der var 12 pct. mindre med Ryzodeg end ved at kombinere Lantus og Novolog.



Studiet viste desuden, at patienterne i Ryzodeg-gruppen oplevede færre tilfælde af for lavt blodsukker om natten, også kaldet natlig hypoglykæmi.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



/ritzau/FINANS