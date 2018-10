Mads Lebech bliver direktør for Tryghedsgruppen

Den tidligere borgmester på Frederiksberg Mads Lebech tiltræder som administrerende direktør i Tryghedsgruppen. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør i Industriens Fond.



Han tiltræder i første kvartal 2019, hvor han afløser Søren Kristiansen, der er tiltrådt som koncerndirektør i ejendomsinvesteringsselskabet Dades.



Tryghedsgruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag Trygfonden.



Mads Lebech begyndte sin erhvervskarriere som chefjurist i sygeforsikringsselskabet International Health Insurance A/S og har tillige blandt andet været borgmester på Frederiksberg samt formand for Hovedstadens Udviklingsråd. Han har herudover en række bestyrelsesposter i blandt andet udviklingsselskabet By & Havn og Tivoli A/S.



