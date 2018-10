Toyota advarer: Hårdt brexit kan ramme vores britiske omsætning på 500 mio kr om ugen

Et hårdt brexit kan risikere at ramme den ugentlige omsætning på ca. 60 mio. britiske pund svarende til 500 mio. kr., som bilproducenten Toyota genererer fra sin engelske fabrik."Vi producerer 600 biler om dagen, fem dage om ugen i Storbritannien. Med en omsætning på omkring 20.000 britiske pund (167.200 kr., red.) pr. bil, kan du regne det ud. Hvis det bliver ramt, vil det være meget bekymrende," siger Johan van Zyl, direktør for Toyota Europa til Bloomberg.Hvis Storbritannien forlader EU uden en handelsaftale, vil det forstyrre logistik og vil føre til en midlertidig standsning på Toyotas britiske fabrik, og det er svært at vurdere, hvor længe det vil vare. Toyota toldfri handel efter brexit, lyder det fra Johan van Zyl, ifølge Bloomberg.Sidste år annoncerede Toyota en investering på 240 mio. britiske pund svarende til 2 mia. kr. i den engelske fabrik, som er den eneste fabrik, der producerer modellen Auris til det europæiske marked. Omkring 87 pct. af de i alt 144.000 køretøjer, der blev lavet sidste år, blev eksporteret til EU-kunder, skriver mediet.