Norsk kapitalfond sælger vindselskab fra Ringkøbing: Firedobler investering på to år

Det har været særdeles lukrativt for den norske kapitalfond Verdane Capital at være ejer af det vestjyske vindselskab JSB Group.



Blot to år efter kapitalfonden købte Ringkøbing-selskabet for omkring 125 mio. kr. har Verdane Capital videresolgt det for 520 mio. kr.



Den investering glæder Arne Handeland, der er partner hos Verdane Capital.



"Det har været en helt fantastisk investering for os, for vi har fået pengene fire gange igen. Det føles godt,"

siger Arne Handeland, der forklarer, at der ikke har været en strukturel salgsproces ifm. salget.

Kapitalfonden fik simpelthen så god en pris for selskabet, at det var svært at takke nej.



"Vi sælger primært, fordi der kom en industriel spiller, som er villig til at betale en helt ok pris," siger partneren fra Verdane Capital, der også ejer danske Polytech og Jupiter Bach, som er underleverandører til vindmøllebranchen.



Solgt til schweizisk industrispiller



Køberen er det schweiziske industriselskab Gurit, der allerede ejer flere selskaber, der er underleverandører til vindmøllebranchen. Disse laver bl.a. forme til vindmøllevinger samt kernematerialer til vingerne.



"Gurit har allerede en stærk position i den voksende vindbranche. JSB forstærker vores udbud til vindbranchen og komplimenterer vores forretningsaktiviteter," siger adm. direktør i Gurit, Rudolf Hadorn.



JSB Group blev grundlagt i 1988 og har i dag omkring 560 ansatte. Selskabet leverer forstærkningsmaterialer til vindmøllevinger og har selskaber som Vestas Siemens go GE på kundelisten.





Vækst på 20-30 procent skal fortsætter under nye ejere



Ifølge kapitalfonden er omsætningen i JSB blevet fordoblet under dens ejerskab og vil i 2018 nærme sig 1 mia. kr. i omsætning.



Efter Verdane Capital købte JSB Group i 2016 har vindselskabet investeret heftigt i bl.a. opkøb af en spansk konkurrent, ligesom selskabet har bygget nye produktionsfaciliteter i USA, Kina og Tyrkiet.



Ifølge køberen Gurit er der ingen planer om at flytte selskabets hovesæde fra Ringkøbing, der har i alt 150 ansatte.



Man vil ligeledes beholde Frank Virenfeldt Nielsen som adm. direktør for foretagendet.



Direktøren ser salget som et naturligt træk i en branche, hvor der lige nu er en stor konsolidering mellem virksomhederne.



"Der er et stort pres på at få prisen på vindmøller ned, og der er forsyningskæden nødt til at følge med. Man skal tage omkostninger ud, og det kan man gøre ved at bringe flere ting sammen, og det er det, man gør her," siger Frank Virenfeldt Nielsen med henvisning til, at Gurit er leverandør til JSB Group.



Væksten under Verdane Capital forventer direktøren vil fortsætte under JSB's nye ejere.



"De sidste år er vi vokset mellem 20 og 30 pct. om året, og den trend forventer vi også at se til næste år," siger Frank Virenfeldt Nielsen.



Han løfter ligeledes sløret for endnu et nyt produktionsanlæg, der skal placeres i Mexico, hvor selskabet lige nu søger ansatte til.



Fabrikken forventes at stå klar i første halvdel af 2019.