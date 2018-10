Waoo skovler tusindvis af nye kunder ind

Relateret indhold Artikler

Tele- og energisektoren kæmper en hård kamp om de kræsne danske bredbåndskunder.



Men mens teleselskaberne forsøger at mindske kundeflugten, står der omvendt en lang kundekø foran elselskabernes bredbånds- og tv-udbyder Waoo.



Det skriver Jyllands-Posten.



Fortidens store underskud er et overstået kapitel for Waoo, og 2018 bliver et rekordår, lyder meldingen fra Waoos topchef, Jørgen Stensgaard.



"2018 ser ud til at blive forrygende, kan man vist godt sige på jysk. Vi står til at få 45.000-50.000 nye kunder, og vi runder en milepæl ved for første gang at lande et overskud," siger topchefen til Jyllands-Posten.



Sidste år var det hidtil bedste år for Waoo, da tv- og bredbåndsbiksen fik 39.000 nye kunder. Men i de første otte måneder af 2018 ligger kundevæksten på 18 pct. over sidste års flotte vækst, fortæller Jørgen Stensgaard.



Topchefen regner med, at Waoo lander et overskud på 1-5 mio. kr. efter flere års underskud på mellem 10 og 20 mio. kr., skriver avisen.



/ritzau/FINANS