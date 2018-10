Hartmann nedjusterer - ramt af argentinsk inflation

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hartmanns

Hartmann nedjusterer sin prognose for resultaterne i 2018, efter at flere faktorer spænder ben for emballageproducentens indtjening.



Det skriver Hartmann i en meddelelse sent mandag.



Hyperinflation i Argentina



Koncernen venter nu en omsætning på 2,1 til 2,2 mia. kr., hvilket er en nedjustering med 100 mio. kr. i forhold til tidligere. Det skyldes primært, at aktiviteterne i Argentina skal indregnes i regnskabet på en ny måde.



Argentina oplever en inflationsrate på over 30 pct., og dermed er landet teknisk set ramt af hyperinflation.



"Derfor vil Hartmann fra og med delårsrapporten for tredje kvartal af 2018 justere den argentinske forretnings bidrag til koncernregnskabet i overensstemmelse med kravene i IAS 29 om regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier," oplyser selskabet.



De argentinske aktiviteter udgør under 10 pct. af det samlede emballagesalg i Hartmann.



Dyrere energi i Europa



Også Hartmanns aktiviteter i Europa er under pres, og her er det på udgiftssiden. Selskabet forventer blandt andet "markant højere" omkostninger på energifronten i andet halvår, især i Europa.



Dertil kommer, at Hartmann i Danmark skal betale offentlige energitilskud, IKV-støtte, tilbage til danske virksomheder efter et krav fra Energistyrelsen.



Det er med til at gøre, at selskabet nu kun venter en overskudsgrad på 10 pct. før særlige poster i år og et afkast på omkring 17 pct. af den investerede kapital.



Den tidligere forventning var en overskudsgrad i den nedre ende af 11,5 til 13 pct. før særlige poster og et afkast på minimum 18 pct.



Skruer op for program



Ledelsen prøver at reagere på problemerne ved at skrue op for det igangværende "Perform 2018", der har fokus på både mersalg og besparelser.



"Intensiveringen af indsatsen omfatter væsentligst organisationstilpasning på tværs af koncernen, og "Perform 2018"-programmet forløber planmæssigt og ventes fortsat at få en positiv effekt, som dog ikke er tilstrækkelig til at opveje ovenstående forhold," skriver Hartmann i meddelelsen.



På grund af det højere tempo bliver de særlige poster nu en udgift på omkring 35 mio. kr. i 2018 - det er 10 mio. kr. mere end tidligere spået.



Hartmanns anlægsinvesteringer ventes fortsat samlet at løbe op i 150 mio. kr. i år.



/ritzau/FINANS