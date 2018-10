Mærsk rygtes interesseret i brasiliansk havn

APM Terminals, Mærsks havneselskab, er angiveligt lun på et opkøb i Brasilien.



Ifølge mediet Journal of Commerce er fem brasilianske havne til salg eller på jagt efter ny kapital. Det er fem havne, der i øjeblikket ejes uafhængigt af de globale havnekæder, som enten skal afhændes eller opgraderes for at klare sig i konkurrencen, skriver mediet.



Specifikt Tecon-havnen i Salvador skulle APM Terminals være interesseret i ifølge Journal of Commerces kilder.



Den er Brasiliens syvendestørste - med et gennemløb på lige over 300.000 tyvefodscontainere om året, men en kapacitet på en halv mio. - og ejes af shipping- og havnefirmaet Wilson, Sons. Prisen ville angiveligt være omkring 1 til 1,2 mia. reais, svarende til 1,6 til 1,9 mia. kr.



APM Terminals er i forvejen involveret i tre havne i Brasilien i Itajaí, Pecém og Santos.



Sidste år solgte selskabet en ejerandel på 5 pct. i yderligere en havn for i omegnen af 50 mio. dollar (322 mio. kr.)



/ritzau/FINANS