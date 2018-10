Fynske rigmænd overtager Jensens Bøfhus: Palle Skov er ude

Relateret indhold Artikler

Bøfkædens stifter Palle Skov Jensen har solgt alle sine aktier til en kreds af rigmænd, som vil drive de overlevende 32 restauranter videre. Det skriver Fyens Stiftstidende



Ifølge avisen oplyser køberne, at økonomien i den presse bøfkæde er på ret kurs.



Køberne af Palle Skov Jensens aktier er angiveligt de samme rigmænd, som for et år siden ydede et lån på ca. 40 mio. kr.



Dermed skrives et nyt kapitel om virksomheden, der på få år udviklede sig fra en vækstivrig pengemaskine til at være truet på livet og leve på bankens nåde, konstaterer avisen og noterer, at palle Skov Jensen nu er helt ude af det selskab, han stiftede for mere end 30 år siden.



Jensens Bøfhus kom ud af 2017 med et katastroferegnskab, der viste et underskud på 163 millioner kroner før skat og en egenkapital, der var i minus med 155 millioner kroner.



Jensens Bøfhus bankforbindelse SEB holdt liv i virksomheden med en låneaftale på 160 millioner kroner, der ifølge avisens oplysninger skulle løbe til udgangen af 2019.



De nye ejere er, i følge avisen, robotrigmanden Enrico Krog Iversen, tidligere Universal Robots, Hans Bøgh-Sørensen, der ejer Orifarm, der er Europas største parallelimportør af lægemidler, tobaksfabrikant Georg Gundersen, ejendomsinvestoren Rene Søgaard Larsen og de to ejere af drivhusfirmaet OPJ Jørgen Lindegaard Hjorth og Ole Pape Jepsen.