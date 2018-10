Britisk postselskab sables ned efter stor nedjustering

Relateret indhold Aktieordbog

Det britiske postvæsens aktier fik en hård medfart på børsen i London mandag eftermiddag efter en nedjustering, der tog markedet på sengen.



Royal Mail Group kommer ikke til at leve op til sine egne sparemål og forudser som konsekvens et kraftigt dyk i overskuddet i regnskabsåret 2018-19.



- Vores produktivitet og udgiftsstyring i Storbritannien har været skuffende. På den baggrund sænker vi vores mål for besparelser og produktivitetsforbedringer for 2018-19, udtaler topchef Rico Back i en meddelelse.



Spareinitiativer kommer nu kun til at skære omkring 100 mio. pund af omkostningerne mod en tidligere forventning om 230 mio. pund, skriver Royal Mail blandt andet.



Desuden blev produktiviteten kun forbedret 0,1 pct. i første halvår af 2018-19. Målet for hele regnskabsåret havde ellers været en forbedring på tæt på 3 pct., men den prognose gælder ikke længere.



Samlet venter Royal Mail at tjene mellem 500 og 550 mio. pund på justeret driftsbasis - et fald fra 694 mio. pund i 2017-18, skriver Bloomberg News.



Nyheden fik aktien til at falde hele 18 pct. fra 493 pence til 391,4 pence - det største dyk i postselskabets fem år på børsen. Den toppede tidligere i år helt oppe i 631 pence.



