Ole Kjems i spidsen for Ørsteds mia-opkøb i USA

Ørsted har i dag endeligt afsluttet sit køb af aktierne i Lincoln Clean Energy i i USA for 3,7 mia. kr., meddeleler selskabet.



Handelen blev offentliggjort i august og markerer et strategisk skifte, hvor Ørsted supplerer havvind med andre teknologier. Lincoln har en større portefølje af møller på det amerikanske fastland.



Ørsted opretter til stor-opkøbet en ny forretningsenhed, Onshore Wind, der får koncerndirektør Ole Kjems Sørensen som leder. Derudover vil han fortsat stå i spidsen for Ørsteds Corporate Development og M&A-aktiviteter.



Samtidig ændrer Ørsted navnene på sine eksisterende forretningsområder til Offshore Wind (tidligere Wind Power), Bioenergy (tidligere Bioenergy & Thermal Power) og Customer Solutions (tidligere Distribution & Customer Solutions).