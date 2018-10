Biotekselskabet Zealand Pharma har udvidet ledelsen ved at ansætte en direktør for forretningsudvikling. Det er Marino Garcia, som før var ansat hos Synergi Pharmaceuticals, der nu skal være en del af ledelsen hos det danske biotekselskab.



Han skal blandt andet stå for at lede strategiske forretningsbeslutninger samt udvide forretningsaktiviteterne. Han skal samtidig rapportere direkte til administrerende direktør Britt Meelby Jensen.



- Jeg er glad for at blive en del af holdet hos Zealand Pharma i denne spændende tid for virksomheden. Jeg ser frem til at bruge min erfaring og fremadrettet bidrage til Zealand Pharmas imponerende række af succeser, siger Marino Garcia i en meddelelse.



