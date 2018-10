General Electric udpeger ny topchef og varsler misset målsætning

Den amerikanske industrikoncern General Electric, som i vindmølleforretningen konkurrerer med danske Vestas, har fundet sig en ny adm. direktør i stedet for John Flannery, der kun har siddet på posten i lidt over et år.



Ny topchef bliver H. Lawrence Culp, som tiltræder med øjeblikkelig virkning, oplyser General Electric i en meddelelse. Han kommer blandt andet med erfaring fra medico- og teknologivirksomheden Danaher Corporations, hvor han var øverste chef i 14 år.



Sammen med ansættelsen af H. Lawrence Culp kan General Electric også fortælle, at selskabet har ansat Thomas W. Horton, som kommer med erfaring fra luftfartsindustrien og en tidligere topchefstilling i American Airlines, i en ledende direktørstilling.



I forbindelse med nyansættelserne oplyser General Electric, at selskabet kommer til at misse sine mål for indtjeningen pr. aktie i 2018 på grund af en svagere end ventet udvikling i elektricitetsforretningen, GE Power.



General Electric lover at komme med yderligere kommentarer, når resultaterne for tredje kvartal bliver offentliggjort 25. oktober.



/ritzau/FINANS