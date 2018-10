Den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer, der blandt andet er kendt for at stå bag Viagra-pillen, har udpeget Albert Bourla som ny adm. direktør.



Han tiltræder stillingen fra årsskiftet og kommer fra en stilling som driftsdirektør i selskabet, fremgår det af en meddelelse fra Pfizer mandag eftermiddag.



Albert Bourla afløser Ian Reed, som skifter sin nuværende rolle som administrerende direktør og bestyrelsesformand ud med at være menigt medlem af selskabets bestyrelse.



/ritzau/FINANS