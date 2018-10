Novo lancerer to intelligente insulinpenne

Novo Nordisk sender i starten af 2019 to intelligente insulinpenne til flergangsbrug Novopen 6 og Novopen Echo Plus på en række vigtige markeder.Med afsæt i Novos samarbejder med IBM Watson Health og Glooko er det målet at integrere data om den doserede insulin fra de intelligente pensystemer med andre data herunder for kontinuerlig overvågning af blodsukkeret og blodsukkermålere.For at understøtte fremtidig integration af de intelligente insulinpenne med bredere digitale sundhedsløsninger har Novo Nordisk samtidig underskrevet nye partnerskabsaftaler med førende diabetesteknologivirksomheder, som deler Novo Nordisks vision om at forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes: Dexcom, Glooko og Roche.Novo har desuden et samarbejde med IBM Watson Health. "Vores ikke-eksklusive partnerskabsstrategi giver os mulighed for at integrere vores løsninger med de forskellige digitale platforme, som brugerne i forvejen benytter i forbindelse med deres diabetesbehandling," siger Camilla Sylvest, koncerndirektør for Commercial Strategy & Corporate Affairs i Novo Nordisk."Vi er overbeviste om, at dette vil hjælpe flere mennesker med at opnå de fulde fordele af vores innovative lægemidler og er et skridt på vejen til at mindske den mentale belastning, som diabetesbehandling kan medføre for disse mennesker."Lanceringen af de to penne indledes i første kvartal 2019 og vil fortsætte i mere end 50 lande i de kommende år.Løsningen har i et svensk pilotlancering vist, at sundhedsudbydernes dialog med patienterne blev bedre, uden at det var nødvendigt at investere mere tid.Novo Nordisk forventer efter lanceringen af de intelligente flergangsinsulinpenne også at levere intelligente løsninger for præfyldte engangsinjektionspenne senere i 2019.På længere sigt ønsker Novo Nordisk at øge tilgængeligheden af intelligente insulinpenne og tilbyde løsninger til individualiseret behandlingsvejledning./ritzau/FINANS