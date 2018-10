Ryanair skærer en milliard af overskud efter strejker

Strejker hos luftfartsselskabet Ryanairs kabinepersonale koster selskabet en milliard kroner. Det oplyser selskabet mandag i en nedjustering af det forventede årsresultat, som kommer til marts.Fredag blev over 40.000 Ryanair-passagerer i Europa påvirket, da kabinepersonale i Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Portugal og Spanien gik i strejke. Mandag oplyser selskabet, at strejken vil præge selskabets årsresultat.Ryanairs finansår løber til marts, og forventningen har hidtil været et overskud på 1,25-1,35 milliarder euro. Det svarer til 9,3-10 milliarder kroner.Den forventning har selskabet altså nu nedjusteret med henvisning til strejken. I stedet forventes nu et overskud på 1,1-1,2 milliarder euro. Og det svarer til en nedjustering på lidt over en milliard kroner./ritzau/Reuters