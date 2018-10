Sydbank: Vestas står godt i kampen mod fortsat prispres

Sideløbende med stigningen i ordreindtaget i 2018 hos Vestas, hvor selskabet har leveret det klart bedste tredje kvartal på den front nogensinde, har det danske selskab og dets konkurrenter dog også fortsat måttet kæmpe med et ganske markant prispres i sektoren.



Og selv om faldene ser ud til at aftage betragteligt, hvis man kigger på data fra de seneste måneder, vil det formentlig fortsat have fat i markedet i lang tid endnu, lyder det fra Sydbank.



- Vores bedste indtryk fra elektricitetsauktionerne hidtil i år er fortsat, at prispresset på vindmøller bør aftage markant i industrien efter voldsomme prisfald i de seneste kvartaler. Vi ser stadig små prisfald fra 2019 og fremover, og de seneste spredte kommentarer fra industrien tyder på, at håbefulde investorer må kigge langt efter en modreaktion i form af stigende priser, skriver Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos banken, i en kommentar.



LIGNENDE MELDINGER FRA SIEMENS GAMESA



Og den kommentar er meget godt i tråd med meldingerne fra sidste uges Global Wind Summit-messe i Hamburg.



- Hele branchen har været igennem 12-18 måneder med stor dynamik på grund af indførslen af auktioner og udbudsrunder. De gamle støtteordninger er væk, og det øger konkurrencepresset, så vi har set et hurtigt og kraftigt dyk i mølleprisen. Det skal alle forholde sig til, ikke bare os, og det kan man se i regnskaberne, sagde Marcus Tacke, der er administrerende direktør hos Vestas-rivalen Siemens Gamesa, til Ritzau Finans i forbindelse med messen.



Siemens Gamesas seneste regnskab viste eksempelvis et fald i omsætningen på 25 pct., og Vestas' gennemsnitlige salgspris er dykket med samme procentsats set over det sidste halvandet år.



Og mens de to, der kæmper om førstepladsen i vindmøllebranchen, trods alt stadig tjener penge, ser det endnu værre ud for mindre spillere som Senvion og Nordex, der begge havde underskud i første halvår i år.



På lidt kortere sigt er salgspriserne dog begyndt at finde et leje i 2018, og både Vestas og Siemens Gamesa taler om en stabilisering. Det er dog ikke ensbetydende med, at prisen ikke kommer længere ned.



- Vi har nu haft det kraftige dyk, og så vender vi tilbage til den normale prisudvikling, vi havde før skiftet. Det var prisfald på omkring 3 til 5 pct. om året, og det vender vi tilbage til. Måske ikke i 2019, for der er fortsat en effekt, men i hvert fald i 2020 vil vi se det stabilisere sig til det tidligere, sagde Marcus Tacke i sidste uges interview med Ritzau Finans.



VESTAS GODT GEARET TIL PRISPRES



Og selv med et fortsættende prispres står Vestas med gode kort på hånden, vurderer Jacob Pedersen. Det danske selskab har nemlig en så markant position på markedet, at det har visse fordele i konkurrencen med andre.



- Vi betragter stadig Vestas som den af vindmølleproducenterne, der har det bedste udgangspunkt for at håndtere forandringerne og prispresset i vindindustrien. Konkurrenterne opererer med mindre udviklingsbudgetter og har efter vores opfattelse også knapt så effektive møller – selv om de også tager skridt fremad. Det efterlader i særdeleshed de mindre konkurrenter med salgsprisen som vigtigste forhandlingsvåben, skriver Jacob Pedersen.



- Den vindmølleproducent, der med afstand har det bedste indtjeningsmæssige udgangspunkt, er dog Vestas. Udvalgte konkurrenters prisreduktioner ligner derfor en strategi, der kan ramme dem selv hårdest på mellemlang sigt, fortsætter han.



/ritzau/FINANS