DAB: Ejerfonde ønsker at bevare lokal forankring efter Spar Nord-køb

Formændene for de to ejerfonde bag Danske Andelskassers Bank (DAB) ønsker at bevare den stærke lokale forankring i lokalsamfundet, da det er en meget væsentlig del af fondenes fundament. Og det gøres bedst ved at bibeholde DAB's ejerskab, som det er.



Det skriver de to fonde i en meddelelse



"Det er som udgangspunkt de to ejerfondes ønske at bibeholde det nuværende ejerskab af Danske Andelskassers Bank. Uanset hvad der måtte være blevet tolket på fondenes intentioner i den seneste tid, så er lige præcis dette meget vigtigt for mig at understrege," siger Finn Weis Ladegaard, som er formand i Fonden for Andelskasserne i område Syd, i meddelelsen.



Finn Weis Ladegaard understreger, at han er på linje med DAB's formand, Anders Howalt-Hestbech, der i forbindelse med Spar Nords køb af cirka 27 pct. af DAB onsdag sagde, at når der kommer en hvilken som helst ny storaktionær ind i banken, byder man velkommen og tager gerne en snak om, hvilke ambitioner aktionæren måtte have for banken.



Fondene bag DAB bestod indtil sidste sommer af 16 mindre ejerfonde, der blev lagt sammen i to større fonde, som geografisk er opdelt i nord og syd og derfor hedder henholdsvis Fonden for Andelskasserne i område Nord og Fonden for Andelskasserne i område Syd.



/ritzau/FINANS