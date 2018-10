Nordea: Kundetilfredshed markant op i svensk undersøgelse

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordea

Kundetilfredsheden hos bankkunderne i Sverige er steget efter at være faldet tre år i træk.



Det skriver Bloomberg News.



Kundetilfredsheden for bankerne under et steg til 65,0 i år efter sidste år at være landet i 62,7 - det laveste niveau i 22 år.



Blandt de fire største banker har Handelsbanken den bedste score, mens Nordea har den dårligste. Men Nordea oplevede dog den største vækst, da scoren steg 5,6 point til 58,5.



