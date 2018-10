Vestas: Tre weekend-ordrer slutter stærkt tredje kvartal

Relateret indhold Artikler

Ordrerne er rullet ind hos Vestas de seneste dage op til afslutningen af tredje kvartal. I weekenden har selskabet annonceret tre ordrer på i alt 396 megawatt (MW).



Det fremgik af meddelelser fra Vestas lørdag.



Den første ordre kom fra USA og indeholdt de første bestillinger på selskabets V150-4,2 MW-møller i Nordamerika. Ordren er på samlet 324 MW og til tre projekter i USA.



I alt er der bestilt V150-møller med en kapacitet på 252 MW, mens der også er V136-3,45-møller med en samlet kapacitet på 72 MW med i ordren.



I projekterne er der inkluderet flerårige serviceaftaler, og opførelsen af projekterne ventes startet i tredje kvartal næste år.



Mindre ordrer i Canada og Tyskland



Anden ordre var på 12 MW og kom fra Tyskland. Det var den første ordre til Tyskland på selskabets V150-4,2 MW-mølle.



Her har langtidskunden Notus Energy Plan bestilt to møller af den type og en enkelt V136-3,6 MW-mølle.



Med i den aftale er der også en 20-årig serviceaftale.



Der er tale om møller til projekterne Lübbenow II og Lübbenow III i delstaten Brandenburg i Østtyskland.



Installationen og idriftsættelsen af møllerne ventes at ske i tredje kvartal næste år.



Endelig meldte Vestas lørdag om en ordre på 60 MW af selskabets V136-3,45 MW-møller til Canada.



Ordren inkluderer en femårig serviceaftale og levering vil begynde i andet kvartal næste år, mens idriftsættelsen ventes i fjerde kvartal. Kunde og projekt oplyses ikke.



Med de tre ordrer har Vestas bragt sig op på ordrer med en samlet kapacitet på 2672 MW, hvilket dermed er langt over de 1739 MW, der blev annonceret ordrer for i løbet af tredje kvartal sidste år. I 2016 var tallet 1350 MW.



/ritzau/FINANS