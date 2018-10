Ukendt 35-årig skaber verdens mest værdifulde iværksættervirksomhed

Da Zhang Yiming første gang for seks år siden i 2012 søgte investorer blev den tidligere Microsoft medarbejder mødt med skepsis.



I dag er ejer Zhang Yiming Kinas største platform til opsamling af nyheder, der vurderes til at have en værdi af 75 mia. dollar, efter at Yiming har skabt virksomheden Bytedance og nyhedsappen Jinri Toutiao, der bruger kunstig intelligens til at genere relevant indhold til sine brugere, fra mere end 4000 medier, hvor brugeren får nyheder baseret på big data fra sociale medier som Google og Facebook og andre.



Der er ingen redaktører og journalister, men kun en avanceret algoritme der sørger for du får de nyheder du foretrækker.



Ifølge Bloomberg er Softbank Group Corp, nu også blevet overbevist om, at Zhang Yiming er værd at kaste penge efter, og de planlægger at investere 1,5 mia. dollar i selskabet, og de kommer dermed i selskab med andre investorer som KKR & Co., General Atlantic og Sequoia.



Bytedance star derudover bag Douyin, der er en af de mest downloadede apps i App Store i 2018. Udenfor Kina hedder appen Tik Tok og har op mod 150 mio. brugere.