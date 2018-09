Elon Musk betaler 20 mio dollar i bøde og stopper som bestyrelsesformand

Den amerikanske iværksætter og stifter af elbilproducenten Tesla, Elon Musk, skal betale 20 millioner dollar, fordi han i august vildledte investorerne med et tweet om, at han overvejede at afnotere selskabet fra børsen.



Desuden skal Musk fratræde som bestyrelsesformand for Tesla, men han får lov til at fortsætte som administrerende direktør.



Det fremgår af en meddelelse lørdag fra det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), som har indgået et forlig med Musk og Tesla.



Det skriver Reuters og AFP sent lørdag aften dansk tid.



Tesla skal ifølge aftalen med børsmyndigheden også betale 20 millioner dollar. Samlet skal Musk og hans selskab dermed af med 40 millioner dollar. Det svarer til godt 257 millioner kroner.



Forliget mellem parterne skal godkendes af en domstol, oplyser SEC.



Ville imponere kæreste



Finanstilsynet sagsøgte torsdag den 47-årige Musk for bedrageri som følge af hans tweet til sine 22 millioner følgere den 7. august.



"Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar per aktie. Finansieringen sikret," tweetede han.



Men den oplysning var ifølge SEC grebet ud af den blå luft.



"Sandheden og faktum er, at Musk ikke havde diskuteret - og langt fra bekræftet - vigtige betingelser for en aftale, herunder pris, med nogen potentiel finansieringskilde," skrev finanstilsynet ifølge Bloomberg News i sagsanlægget.



Det opsigtsvækkende tweet skyldes ifølge tilsynet noget så banalt som et forsøg fra Musk på at imponere sin kæreste, rapperen Grimes.



Det fremkom under et pressemøde torsdag om sagsanlægget ifølge Bloomberg News.



"Vi hævder, at Musk kom frem til beløbet 420 dollar ved at lægge en præmie på 20 procent på Teslas daværende aktiekurs og derefter runde op til 420 dollar, som følge af det tals betydning i marihuana-kulturen og hans tro på, at hans kæreste ville finde det morsomt," sagde Steven Peikin fra SEC.



Mens Musk ikke bestred henvisningen til cannabis-koden 420, som er vidt udbredt i Nordamerika, så kritiserede han SEC for at lægge sag an mod ham.



Både tweetet i august og torsdagens nyhed om sagsanlægget udløste udsving på over ti procent i Teslas aktiekurs.



