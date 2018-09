Apple dømt for overtrædelse af Qualcomm-patent

Apple er blevet dømt for at bryde et patent fra Qualcomm, men trods dommen vil det ikke medføre, at Apples produkter vil blive ramt af importforbud i USA.



Sådan siger dommer Thomas Pender ved den amerikanske handelsdomstol - The US International Trade Commission.



Qualcomm vil have importforbud mod Apple-produkter, der indeholder chips fra Intel, men det vil dommerne ved handelsdomstolen i USA ikke anbefale.



Han anbefaler ikke et importforbud, heller ikke hvis der falder dom i en anden patentsag som Qualcomm har anlagt.



Aktierne er ikke specielt påvirkede. Qualcomm-aktien stiger 1 pct. til 72,44 dollar og Apple stiger 0,2 pct. til 225,35 dollar.



/ritzau/FINANS