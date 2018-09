Vestas afslutter ugen med en hel håndfuld ordrer

Opdateret kl. 20.15 - Ordrerne er rullet ind hos Vestas de seneste dage op til kvartalsafslutningen, og fredag eftermiddag har selskabet annonceret foreløbigt fem ordrer.



Eftermiddagens første ordre var på 181 megawatt (MW) i Australien, hvorefter fulgte en ordre på 42 MW i Sverige. Siden kom en ordre på 53 MW ligeledes i Argentina og 100 MW i Indien. Den seneste er på 59 MW til Finland.



Den store bestilling fra Australien kom fra Global Power Generation, som har bestilt 43 møller af typen V136-4,2 MW til opsætning i Berrybank Wind Farm.



Med til ordren følger en flerårig serviceaftale af typen AOM4000. Vindmølleparken ventes at komme i drift i andet kvartal af 2020.



Den argentinske ordre på 53 MW er lagt af Aluar Aluminio Argentino og omfatter 14 møller af typen V136-3,45 MW i en optimeret version på 3,6 MW.



Her er leveringen planlagt til fjerde kvartal af 2019, og med til aftalen følger en 20-årig serviceaftale af typen AOM 5000.



I Sverige har den mangeårige kunde OX2 bestilt 10 møller af typen V136-4,2 MW, som ventes idriftsat i det svenske projekt Brännliden i tredje kvartal 2019.



Det vil blive det første projekt i drift installeret med vindmølleselskabets Anti-icing-system, oplyser Vestas. I ordren er inkluderet en 25-årig serviceaftale.



Ordren i Indien på 100 MW er indgået med SITAC og EDF Renewables og består af 50 V120-2.2 MW møller med ventet idriftsættelse i tredje kvartal 2019.



Ordren på 59 MW i Finland kommer fra en kendt kunde for det danske selskab, wdp, til Kuuronkallio-vindparken nær Kannus ved den finske vestkyst.



Det drejer sig om 14 V150-4,2 MV-møller. Oveni kommer en 20-årig AOM 5000-serviceaftale.



/ritzau/FINANS