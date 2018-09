Efter at have tabt 9,7 mio. kr. i 2017/18 regner AGF med at kunne skabe et lille overskud i det indeværende regnskabsår.



Forventningen er et plus på alt fra 0 til 5 mio. kr., skriver AGF i sit årsregnskab fredag.



Det er blandt andet med forudsætning i en 8.-plads i superligaen og en omsætning på omkring 120 mio. kr.



I 2017/18 var omsætningen på 113,1 mio. kr.



/ritzau/FINANS