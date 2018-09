Lundbeck og partner søger godkendelse af depressionsmiddel i Japan

Lundbeck og selskabets japanske partner, Takeda Pharmaceuticals, har indsendt registreringsansøgning for depressionsmidlet Vortioxetin til de japanske myndigheder.



Midlet er bedre kendt under de kommercielle navne Brintellix og Trintellix.



Det fremgår af en meddelelse fredag morgen.



I Japan lider mere end 3,5 mio. mennesker af depression, oplyser Lundbeck. Det svarer til 2,9 pct. af befolkningen.



Registreringsansøgningen omfatter data fra et studie med 490 voksne mennesker med depression, der har modtaget doser på 10 og 20 milligram Vortioxetin eller placebo.



"Vores partner Takedas indsending i dag af registreringsansøgningen i Japan er et vigtigt skridt for Lundbeck og Takeda i bestræbelserne for at få Vortioxetin ud til patienter i Japan, som lider af depression," siger Jacob Tolstrup, der er chef for Lundbecks kommercielle aktiviteter, i meddelelsen.



"Japan er et vigtigt strategisk marked for Lundbeck, og vi ser frem til at samarbejde med det japanske sundheds-, arbejds- og socialministerium i forbindelse med gennemgangen af de fremsendte data," uddyber han.



Vortioxetin er allerede på markedet i mere end 60 lande - herunder også i Europa og USA - hvor det sælges som henholdsvis Brintellix og Trintellix.



Lundbecks salg af antidepressivet løb op i knap 1,7 mia. kr. i 2017, der var midlets fjerde år på markedet.



/ritzau/FINANS