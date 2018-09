Vestas i sparerunde: 400 ansatte får en fyreseddel

Vestas strammer bæltet ind og skærer i medarbejdertallet for at kunne følge med i konkurrencen.



Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse fredag.



Vestas' vækstmarkeder er primært uden for Europa, og for at balancere omkostninger og aktivitetsniveau skruer Vestas nu på medarbejderstaben.



Omkring 400 ansatte kan se frem til en fyreseddel fra vindmølleselskabet. Heraf skal godt to tredjedele afskediges i Nord- og Centraleuropa. Ca. 200 danske medarbejdere ventes at blive ramt i fyringsrunden, hvoraf de 80 vil være på Vestas' fabrik i Hammel. Det svarer til mellem 8 og 16 pct. af arbejdsstyrken.



Vestas oplyser, at det primært vil være funktionærstillinger, og at 60 pct. af dem vil være i Danmark og Tyskland.



Følger markedsudviklingen



"Det er altid svært at lade gode og hårdtarbejdende kolleger gå, men når det meste af markedsvæksten forventes at være uden for Europa, skal vores globale fodaftryk afspejle den markedsudvikling, vi ser, for at forstå vækstmulighederne," udtaler topchef Anders Runevad.



"Med dagens meddelelse fortsætter Vestas med at proaktivt styre sin omkostningsbase og sikre en fleksibel organisation, der gør det muligt for os at investere i produkter og tjenester, der opfylder kundernes behov og markeder, hvor vi kan fange fremtidig vækst," fortsætter han.



Vestas havde ved udgangen af juni 24.300 ansatte, så sparerunden svarer til 1,6 pct. af medarbejderstaben, skriver selskabet. Fyringsrunden skal føre til besparelser på omkring 30 mio. euro (224 mio. kr.) om året med effekt fra 2019.



Aktien stiger fredag morgen 0,5 pct. til kurs 429.