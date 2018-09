Orphazymes resultater fra et fase 2/3-studie med lægemiddelkandidaten Arimoclomol var ikke statistisk signifikante i behandlingen af den arvelige hjernesygdom Niemann-Pick type C.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet, der nu vil indgå i en dialog med sundhedsmyndighederne i EU og USA for at fastslå den bedste vej til at få midlet på markedet.



Studiet over 12 måneder i 50 patienter viste, at Arimoclomol var veltolereret, og studiet indikerede også, at gruppen af patienter, der fik Arimoclomol, havde effekt af behandlingen sammenlignet med placebo, uden at det kan fastslås med statistisk signifikans - det vil sige, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at data er tilfældige.



I en undergruppe af patienter på over fire år var effekten ifølge Orphazyme mere udtalt, og her var der tale om statistisk signifikans.



Orphazymes administrerende direktør, Anders Hinsby, siger i meddelelsen, at han er opmuntret over resultaterne.



- Vi ser nu frem til at få den fulde analyse af data. Ydermere vil det åbne, forlængede studie levere data vedrørende de kliniske fordele med Arimoclomol over en længere periode. Vi er fast besluttede på at få stillet Arimoclomol til rådighed for patienterne så hurtigt som muligt, siger Anders Hinsby.



Orphazyme venter, at det fulde datasæt fra studiet vil være klar i fjerde kvartal. Desuden vil der komme 24-måneders data fra det forlængede åbne studie i løbet af andet kvartal 2019.



Niemann-Pick er en sjælden, arvelig og dødelig neurodegenerativ sygdom. Ifølge Orphazyme vurderes det, at omkring 1000-2000 er ramt af sygdommen i Europa og USA.



/ritzau/FINANS