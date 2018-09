Tysk industriselskab planlægger split: Aktien suser op med 14 pct.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Thyssenkrupp Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Thyssenkrupp

Den tyske stålvirksomhed Thyssenkrupp planlægger at lade sig opsplitte i to selvstændigt børsnoterede virksomheder.



Det oplyser selskabet torsdag eftermiddag, hvilket har fået selskabets aktie til at stryge til vejrs med 14 pct.



Separationen i to selskaber vil tage form af et såkaldt spin-off, og efter opsplitningen vil aktionærerne i Thyssenkrupp AG få to aktier i henholdsvis Thyssenkrupp Materials og Thyssenkrupp Industrials.



Thyssenkrupp Industrials vil bestå af tre enheder - henholdsvis elevatoraktiviteter, en forretning med levering af komponenter til bilindustrien samt en forretning for etablering af fabrikskonstruktioner.



- Der vil med Industrial være tale om en rendyrket kapitalgodeforretning, skriver selskabet.



Materials-forretningen kombinerer stål og rustfrit-stålproduktion, materialehandel og stålrelateret bearbejdning.



/ritzau/FINANS