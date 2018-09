Vestas får bestilling på 225 megawatt til Argentina

Vindmølleproducenten Vestas har fået en ordre på 225 megawatt (MW) fra det argentinske energiselskab Central Puerto, som skal have opsat møllerne i fire forskellige vindparker i landet.



- Ordren understreger Vestas' ledende position i Argentinas voksende vindenergimarked, skriver selskabet i en meddelelse og noterer, at det har sikret sig hovedparten af den tildelte volumen fra landets vindauktioner.



Tidligere i år annoncerede Vestas en ny samlefacilitet i Argentina, og det er også den, som kommer til at sætte delene sammen til de 57 møller, som aftalen med Central Puerto omfatter. Tårnene til møllerne vil også blive produceret lokalt i partnerskab med argentinske leverandører.



I de fire vindparker skal anvendes 21 møller af typen V136-4,2 MW, 15 af typen V126-3,45 MW og 21 V136-3,45, hvor sidstnævnte er leveret i en 3,8 MW optimeret version.



Alle fire projekter inkluderer endvidere en femårig serviceaftale af slagsen AOM 5000, som er den mest omfattende i Vestas' servicekatalog.



/ritzau/FINANS